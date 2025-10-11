به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ پل بیا، رئیس‌جمهور ۹۲ ساله که از سال ۱۹۸۲ قدرت را در دست دارد، بار دیگر نامزد شده و با انتقاد مخالفان درباره سن بالا و وضعیت سلامت خود روبه‌روست. گروه‌های مدنی از احتمال تقلب و محدودیت آزادی رسانه‌ها هشدار داده‌اند. در مقابل، دولت وعده برگزاری انتخاباتی «شفاف و امن» داده است. جامعه بین‌المللی این رأی‌گیری را آزمونی تعیین‌کننده برای آینده سیاسی و ثبات یکی از کشور‌های کلیدی آفریقای مرکزی می‌داند.

از میان نامزد‌های حاضر، ایسا چیروما باکاری (از دولت سابق جدا شده) و بلو بو‌با ماگری (از متحدان پیشین بیا) به‌عنوان چهره‌های شاخص مخالف شناخته می‌شوند.