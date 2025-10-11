به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان فارس از ساعت ۲۰ با حضور استاندار فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دیگر مسئولان و نمایندگان مجلس این استان به بررسی چالش‌های نظام سلامت ایران می‌پردازد.

برنامه «پنجره باز» نیز در حدود حوالی ساعت ۱۸ از یکشنبه تا آخر هفته از ظرفیت‌های سلامت محور این استان می‌گوید.

«حال خوب» دیگر برنامه‌ای است که شنبه و یکشنبه ساعت ۲۱ از حافظیه شیراز به صورت زنده با حضور میهمانان متنوع روی آنتن شبکه سلامت می‌رود.

برنامه‌های «مثبت سلامت»، «مادر، کودک» و «ضربان» منعطف با پویش ایران جان به برنامه سازی می‌پردازند.