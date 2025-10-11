

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های انتخابی تیم کمتر از ۲۱ سال (امید) در گروه دختران به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار شد و با اعلام سازمان تیم‌های ملی، مرحله دوم این رقابت‌ها جهت حضور در رقابت‌های جهانی زیر ۲۱ سال، شنبه ۲۶ مهرماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

در این مرحله از برترین‌های مسابقات انتخابی تبریز و همچنین نفرات برگزیده کمیته فنی شانس خود را برای حضور در ترکیب محک می‌زنند

اسامی نفرات راه یافته به دور دوم رقابت‌های انتخابی کمتر از ۲۱ سال به شرح زیر است:

غزال هوشمند، هستی ولی‌نژاد، ترنم احمدی‌نژاد، فاطمه سروریان، پریناز خورشیدی، زهرا احمدی، آیلار ابراهیمی، نفیسه ظهوری، نیکی یوسفی، نگار صبری، آیناز چنگیزی، نازنین‌زهرا عبدی، مبینا بخشی‌نژاد، آناهیتا رمضانی، باران فتحی، محدثه حقوقی، اسما صداقت، پونه جعفرصالحی، یاس کریمی، زهرا محمدی‌نیا، ساغر مرادی، نیلوفر تنکابنی، آتنا زینالی، شیدا محمدی، الهام حقیقی، مائده رنگرززاده، فاطمه معینی، حنانه دادخواه، سارا صوفی، نیوشا شادلو، فاطمه احمدی، زهرا رفیعی، نازنین ملامحمدی، ریحانه امام‌دادی، مشکات خمسی، هونیا سحرخیز، الینا علیپور، ساینا علیپور، زینب علیزاده، صبا صدیقی، مبینا مزروعی ثنا ایمانی و غزاله مافی.

رقابت‌های تکواندو قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان آذرماه در کنیا برگزار خواهد شد.