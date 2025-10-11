پخش زنده
فرمانده انتظامی رزن از کاهش ۸درصدی سرقت در این شهرستان در ۶ماهه امسال نسبت به مشابه سالگذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ رحیم بیاتی در مراسم تجلیل از کارکنان انتظامی این شهرستان، گفت: در این مدت کشفیات سرقتها ۲۳درصد افزیش یافته است.
او افزود: ۶۷درصد افزایش دستگیری خرده فروشان و مصرف کنندگان مواد مخدر در ۶ماهه اول امسال را در شهرستان رزن شاهد بودیم.
فرمانده انتظامی رزن تأکید کرد: برخورد و جلوگیری از حمل کالای قاچاق در ۶ماهه اول امسال به ارزش ۵۸میلیارد ریال کشفیات انجام شده است.
فرماندار رزن هم گفت: خوشبختانه شهرستان رزن با توجه به شاخصهای امنیتی یکی از مناطق امن و سفید استان محسوب می شود که این مهم حاصل همدلی دولت، نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی و فرهنگ بالای مردم این شهرستان است.
فرهاد جهانیان با بیان اینکه امنیت زمینهساز توسعه و پیشرفت هر جامعهای است، افزود: تحقق امنیت پایدار نتیجه همکاری مردم با نیروهای خدوم انتظامی است و این تعامل باید همواره حفظ و تقویت شود.