به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ رحیم بیاتی در مراسم تجلیل از کارکنان انتظامی این شهرستان، گفت: در این مدت کشفیات سرقت‌ها ۲۳درصد افزیش یافته است.

او افزود: ۶۷درصد افزایش دستگیری خرده فروشان و مصرف کنندگان مواد مخدر در ۶ماهه اول امسال را در شهرستان رزن شاهد بودیم.

فرمانده انتظامی رزن تأکید کرد: برخورد و جلوگیری از حمل کالای قاچاق در ۶ماهه اول امسال به ارزش ۵۸میلیارد ریال کشفیات انجام شده است.

فرماندار رزن هم گفت: خوشبختانه شهرستان رزن با توجه به شاخص‌های امنیتی یکی از مناطق امن و سفید استان محسوب می شود که این مهم حاصل همدلی دولت، نیرو‌های انتظامی، نظامی و امنیتی و فرهنگ بالای مردم این شهرستان است.

فرهاد جهانیان با بیان اینکه امنیت زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است، افزود: تحقق امنیت پایدار نتیجه همکاری مردم با نیرو‌های خدوم انتظامی است و این تعامل باید همواره حفظ و تقویت شود.