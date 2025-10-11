پخش زنده
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا در حاشیه اختتامیه دومین رویداد باگبانتی، از تابآوری زیرساختهای داخلی در برابر حملات واقعی و برنامههای گسترده این مجموعه برای ارتقاء امنیت کسبوکارهای دیجیتال خبر داد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از برگزاری موفق دومین رویداد باگ بانتی، با سه برابر ظرفیت در مقایسه با سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: زیرساختهای داخلی در یک صحنه واقعی مورد آزمون قرار گرفتند و عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: کسبوکارهایی که در این رویداد شرکت کردند، جسارت حضور در یک موقعیت واقعی را داشتند و خود را در معرض آزمونهای امنیتی قرار دادند. این اعتماد به نفس نسبت به زیرساختهایشان، مایه امیدواری است و نشاندهنده ضریب امنیتی مناسب آنهاست.
رئیس پلیس فتا هدف اصلی برگزاری چنین رویدادهایی را تداوم خدمترسانی کسبوکارها به مردم عنوان کرد و افزود: این کسبوکارها دارای کلاندادههای مردم هستند و حفاظت از این دادهها، چه مادی و چه معنوی، اهمیت ویژهای دارد.
سردار مجید با تأکید بر نقش زیرساختهای امن در تقویت اکوسیستم دیجیتال گفت: هرچقدر زیرساختها امنتر و مطابق با شاخصهای استاندارد جهانی باشند، امنیت فضای سایبری در حوزه کسبوکار و تجارت الکترونیک نیز تقویت خواهد شد.
وی همچنین از برنامههای آینده پلیس فتا خبر داد و گفت: این رویدادها در حوزههای مختلف ادامه خواهد داشت. به امید خدا، در یکی دو ماه آینده، نمایش ملی کسبوکارهای فعال در فضای مجازی و اکوسیستم برگزار میشود که در آن تجربیات تبادل، مشکلات بررسی و راهکارهای ارتقاء امنیت ارائه خواهد شد.
رئیس پلیس فتا در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت استفاده از ظرفیت متخصصان جوان اشاره کرد و گفت: این ظرفیتها را در قالب رویدادهای ملی به کار گرفتیم. پارسال همین رویداد را در مقیاسی کوچکتر برگزار کردیم و امسال با توجه به بازخوردهای مثبت، آن را توسعه دادیم.
وی افزود: از دستگاههای مختلف، از جمله مرکز ملی فضای مجازی، دعوت کردیم تا در این رویداد شرکت کنند. همچنین نهادهایی که در سیاستگذاری امنیت سایبری نقش دارند نیز حضور داشتند. خوشبختانه توانستیم حکمرانی سایبری شایسته امنیت مردم را در ارتباط با فضای مجازی به شکل مطلوب پیادهسازی کنیم.
در پایان، سردار وحید مجید تأکید کرد: یکی از راهبردهای اصلی پلیس فتا، تأمین امنیت در بخشهای مختلف جامعه است و این مهم بدون مشارکت حوزههایی که در موضوعات امنیتی دارای مأموریت یا ارتباط هستند، امکانپذیر نیست.