مدیرکل پست استان یزد: با راهاندازی سامانههای فروش اینترنتی و توسعه «ای بازار»، حدود ۲۰ درصد از جابهجایی مرسولات استان از مسیر بازار الکترونیک انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا آقاجانی در تشریح خدمات جدید پستی گقت: سامانه «ای بازار» فضایی فراهم کرده که فروشندگان بتوانند در قالب قراردادها، غرفهای در این بازار داشته و محصولات خود را بارگذاری کنند. پست نیز پس از احراز هویت فروشندگان، بهعنوان تأییدیه معتبر برای کالاها عمل میکند و خریداران در سراسر کشور میتوانند خریدهای خود را بهصورت آنلاین یا پرداخت هنگام تحویل انجام دهند.
وی افزود: در صورت پرداخت آنلاین، پیک تنها مرسوله را تحویل میدهد و در حالتی که پرداخت در محل انتخاب شده باشد، دستگاههای هوشمند پستی، دریافت وجه را در هنگام تحویل انجام و مبالغ را بهصورت آنلاین به حساب فروشندگان واریز میکنند.
مدیرکل پست استان با اشاره به محدودیتهای فعلی برای ارسال بینالمللی کالا اظهار داشت: بهدلیل ملاحظات گمرکی، ارسال فراگیر محصولات به خارج از کشور هنوز برقرار نیست، اما تمهیداتی در دست بررسی است تا این امکان در آینده فراهم شود.
آقاجانی همچنین به موضوع آدرسنویسی و کدپستی پرداخت و تصریح کرد: آدرس پستی استاندارد متشکل از سه مولفه «محله ـ معبر ـ پلاک (آبی)» است و کدپستی دهرقمی به واحدهای هر ساختمان اختصاص مییابد.
وی افزود: نصب پلاکهای استاندارد شهرداری (پلاک آبی) با همکاری شهرداریها در استان شتاب گرفته و در صورت همکاری گستردهتر، تا پایان سال یا اوایل سال آینده روند نصب پلاکها تکمیل خواهد شد.
مدیرکل پست استان همچنین از ایجاد راهکارهای فناورانه برای سهولت دریافت کدپستی و رهگیری مرسولات خبر داد و گفت: شهروندان میتوانند از طریق سامانه «جینف پست» کدپستی خود را دریافت کنند و تمامی مرسولات خرید اینترنتی با شناسه رهگیری ۲۴ رقمی در سامانه رهگیری قابل مشاهده است. پیامکهای اطلاعرسانی در مراحل مختلف مسیر مرسوله برای فرستنده و گیرنده ارسال میشود.
وی درباره روش توزیع مرسولات و حفظ ایمنی محمولهها توضیح داد: مطابق مقررات، پستچی مرسوله را در ورودی ساختمان تحویل میدهد یا آن را به نگهبانی یا نماینده ساختمان میسپارد تا از بروز خسارت و سرقت حین توزیع جلوگیری شود. همچنین بستهبندی استاندارد برای محمولههای شکستنی الزامی بوده و پذیرش این مرسولات منوط به رعایت قواعد بستهبندی است.
آقاجانی ادامه داد: ارسال اقلام با ارزش مانند زیورآلات در قالب پایلوت و با ارائه فاکتور رسمی و بیمه مورد پذیرش قرار گرفته و پس از ارزیابی، این سرویس بهتدریج توسعه خواهد یافت.
وی همچنین از راهاندازی سرویس «TDS» برای تعیین بازه زمانی تحویل مرسولات و سرویسهای «POD» برای احراز دریافت محمولهها با کد یکبارمصرف خبر داد تا امکان تحویل امن و ثبت الکترونیک تحویل برای مرسولات حساس فراهم شود.
مدیرکل پست استان یزد تأکید کرد که توسعه زیرساختهای پستی و افزایش همکاری نهادهای محلی، به ویژه شهرداریها، نقش کلیدی در بهبود خدمات، تسهیل تجارت الکترونیک و ارتقای کارآمدی توزیع در استان خواهد داشت.