پخش زنده
امروز: -
سرمای زودرس، به ۵۰ درصد ذرت علوفهای چادگان، خسارت زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چادگان گفت: سرمای زودرس در شهرستان چادگان به ۵۰ درصد از مزارع ذرت علوفهای خسارت وارد کرد.
حسین اظهری افزود: در سال زراعی جاری، کشاورزان چادگانی با کشت حدود ۲۰۰ هکتار ذرت علوفهای، نقش مهمی در تأمین علوفه موردنیاز دامهای شهرستان ایفا کردند.
وی ادامه داد: بااینحال، سرمای زودرس پاییز در اواخر شهریور و اوایل مهرماه وقوع، موجب بروز خسارت سرمازدگی در حدود ۵۰ درصد از سطح زیر کشت این محصول در شهرستان شد.
اظهری گفت: تاکنون حدود ۵۵۰۰ تن علوفه ذرت از مزارع برداشت و در دامداریهای شهرستان استفاده شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چادگان با اشاره به اهمیت تولید ذرت علوفهای برای پشتیبانی از دامداریهای شهرستان، افزود: با وجود خسارت سرمازدگی، تلاش کشاورزان و بهرهبرداری به موقع از مزارع، نقش مهمی در تأمین علوفه مورد نیاز دامداران ایفا کرده است.
ذرت علوفهای از محصولات مهم و استراتژیک بخش دامپروری محسوب میشود و هر ساله سهم قابلتوجهی از نیاز خوراک دام در شهرستان چادگان از طریق تولید این محصول تأمین میشود.