به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در بازدید از دانشگاه بیرجند و با حضور در نشست اعضای هیئت رئیسه دانشگاه بیرجند گفت: توسعه علمی و فرهنگی استان نیازمند حفظ و تقویت سرمایه انسانی است و برای ماندگاری اساتید و نخبگان، باید بسته‌های تشویقی ویژه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

هاشمی افزود: دانشگاه بیرجند یکی از مراکز علمی شاخص شرق کشور است و همواره به‌واسطه وجود اساتید متعهد و دانشجویان توانمند، از جایگاه علمی و فرهنگی ممتازی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به کمبود مشوق‌ها برای ماندگاری اعضای هیئت علمی گفت: لازم است بسته‌های حمایتی و تشویقی مناسبی طراحی شود تا نخبگان علمی انگیزه ماندگاری بیشتری در استان داشته باشند.

استاندار همچنین از برنامه‌ریزی برای منظم‌سازی پرواز‌های فرودگاه بیرجند خبر داد.

هاشمی گفت: توجه به امور رفاهی و دانشجویی از برنامه‌های مهم است و دانشجویان نباید دغدغه‌ای در زمینه ایاب‌وذهاب و مسائل رفاهی داشته باشند.

وی افزود: طبق آمار، کمترین میزان طلاق مربوط به ازدواج‌های دانشجویی است که نشان می‌دهد این نوع ازدواج‌ها بر پایه شناخت و هدفمندی شکل می‌گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امکانات آزمایشگاهی خوب دانشگاه بیرجند نیازمند تجهیز بیشتر است که قول می‌دهیم در کنار دانشگاه باشیم تا این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار، منبع کمکی برای گردش مالی در سطح استان و دانشگاه باشد.

هاشمی افزود: یکی از مشکلات دانشگاه بیرجند پراکندگی خوابگاه‌ها در سنوات قبل و تردد است و چندین خوابگاه در دست ساخت و نیازمند توجه است.

وی گفت: تجهیزات فرسوده دانشگاه بیرجند که برخی از آنها مربوط به زیرساخت‌ها می‌شود نیازمند اعتبارات برای رسیدگی و نوسازی است.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: نیازمند ورود رشته‌های جدید و نوین در دانشگاه بیرجند هستیم.

هاشمی در خصوص مشکلات شهرک فرهیختگان گفت: باید الگویی برای کل کشور باشد و رفع مشکلات مالکیتی آن در هیئت دولت مطرح و با امکان انتقال اسناد، حل شود.

وی با بیان اینکه ضروریست اساتید در استان ما ماندگار شوند گفت: بسیاری از نخبگان و اساتید با شرایط سخت در استان هستند در صورتی که در مرکز یا سایر استان‌ها درخواست‌هایی دارند و باید با رسیدگی به شرایط آنها این نخبگان را در خراسان جنوبی ماندگار کنیم.