دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن با اشاره به اجرای طرح تشویقی مربیان قرآن گفت: در این طرح هر مُتربی که موفق به حفظ اجزای قرآن شود، به ازای هر جزءِ حفظ‌شده، مبلغی به مربی پرداخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، محمدمهدی بحرالعلوم؛ دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم گفت: این طرح در راستای اعمال برنامه‌های تشویقی ستاد برای رونق حفظ قرآن اجرا می‌شود و هر مربی قرآن که با شرکت در این طرح، حافظ قرآن تربیت کند، به ازای هر جزء، ۲۵۰ هزار تومان، هدیه دریافت خواهد کرد.

وی ادامه داد: مربیان حاضر در این طرح لازم است خود حافظ سه جزء باشند و محفوظات متربی خود را در آزمون سازمان دارالقرآن الکریم ثبت و گواهینامه دریافت کنند.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت کشور و مقوله ترویج و حفظ قرآن، افزود: هفت عنوان برنامه قرآنی با ردیف و اعتبار مشخص در برنامه هفتم تعریف شده است و بر این اساس بخشی از بودجه قرآنی مصوب در این برنامه به دستگاه‌های مجری از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی تخصیص پیدا کرده است.