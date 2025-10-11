رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت : سامانه «مزرعه من» برای شناسنامه دار کردن و هوشمندسازی کشاورزی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا گل‌محمدی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی زنان روستایی و عشایری و روز جهانی غذا گفت : از شنبه آینده سامانه مدیریت الگوی کشت، موسوم به «مزرعه من» در مشهد به صورت آزمایشی آغاز به کار می کند و این سامانه به عنوان نخستین گام در راستای شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و توسعه کشاورزی هوشمند در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: سامانه "مزرعه من" یا سامانه مدیریت الگوی کشت، در گام نخست در مورد محصولات گندم و جو اجرا می‌شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اهداف راه اندازی این سامانه را از جمله اجرای الگوی کشت، رصد، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و پیش‌بینی دقیق تولید عنوان کرد.

گل‌محمدی افزود: با اجرای این سامانه، همه مراحل تولید تا مصرف در زنجیره کشاورزی ثبت و قابل رهگیری خواهد بود و این امر به تولید محصولات سالم‌تر و باکیفیت‌تر کمک می‌کند.

وی در مورد هوشمندسازی گفت: از ابتدای امسال فراخوانی برای استفاده از فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی در بخش کشاورزی منتشر کردیم که با استقبال ۶۷ شرکت و ایده روبه‌رو شده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: از میان آنها ۳۴ طرح به مرحله داوری و مصاحبه راه یافت و در نهایت ۱۰ شرکت و ایده برگزیده و برای اجرای پایلوت انتخاب شدند.

به گفته گل‌محمدی ، بخشی از این طرح‌ها با محوریت زنان روستایی و عشایری اجرا می‌شود تا از ظرفیت و نقش‌آفرینی آنان در فرآیند هوشمندسازی کشاورزی استفاده شود.

وی افزود : در سامانه "مزرعه من"، با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه صنعتی شریف، امکانات پیشرفته‌ای همچون هشدار‌های هوشمند برای کشاورزان طراحی شده است به طوری که زمان مناسب آبیاری، سم‌پاشی یا تغذیه گیاه به‌صورت خودکار به کشاورز اطلاع داده می‌شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت : این امر ضمن کاهش هزینه‌ها و مصرف منابع، بهره‌وری تولید را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

گل‌محمدی ا براز امیدواری کرد که با توسعه این سامانه در سراسر کشور در یک سال آینده، کشاورزی ایران وارد مرحله‌ای نوین از مدیریت هوشمند و مبتنی بر داده شوند.