به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، برداشت چغندر قند از مزارع مهاباد این روز‌ها آغاز شده و چغندرکاران مشغول برداشت دسترنج خود هستند. محصول چغندرکاران بعد از برداشت بدون معطلی روانه کارخانه قند می‌شود.

چغندر پس از طی مراحل تولید تبدیل به یک محصول شیرین شده و روانه بازار می‌شود. استفاده از دستگاه‌های ایرانی و بهره‌مندی از سیستم بازیافت آب از ویژگی‌های مهم این کارخانه است. کارخانه قند مهاباد درکنار کمک به کشاورزان و تولید برای ۵۰۰ نفر هم به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است.