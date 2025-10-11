به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ عبدالرضا رخشان گفت:در پی دریافت یک پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خرید و فروش طلاجات در فضای مجازی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان الیگودرز قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی سه کلاهبردار را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان در تحقیقات پلیسی به سه فقره کلاهبرداری هفت میلیارد ریالی با رسید ساز جعلی تحت عنوان خرید و فروش طلاجات در فضای مجازی اعتراف کردند.

سرهنگ رخشان گفت: متهمان همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند.