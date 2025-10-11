مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده اسفنج خون‌بند ایرانی گفت: این محصول راهبردی با کنترل سریع خون‌ریزی در جراحی‌های تخصصی، به تسریع ترمیم بافت و بهبود روند درمان کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن اطیابی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده این محصول گفت: اسفنج خون‌بند قابل جذب، یکی از تجهیزات راهبردی در جراحی‌های تخصصی است که در مدت کوتاهی خون‌ریزی را کنترل کرده و به ترمیم سریع‌تر بافت کمک می‌کند.

او افزود: این اسفنج می‌تواند تا ۶۰ برابر وزن خود خون جذب کند و به دلیل ساختار زیست‌سازگارش، پس از جراحی به‌طور کامل در بدن جذب می‌شود و نیازی به خروج ندارد.

به گفته اطیابی، در ساخت این محصول از بیش از ده ترکیب زیست‌سازگار در مقیاس میکرونی استفاده شده است که ضمن ایجاد چسبندگی مؤثر در محل زخم، فرآیند طبیعی بندآمدن خون را فعال و تقویت می‌کند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان تصریح کرد: تولید این محصول با تکیه بر فناوری داخلی، سالانه بیش از دو میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.

او تأکید کرد: کیفیت اسفنج خون‌بند ایرانی از نظر قدرت جذب، انعطاف و عملکرد، قابل مقایسه با برند‌های معتبر جهانی است و در آزمایش‌های بالینی نتایج موفقی داشته است.

اطیابی گفت: این اسفنج با ساختار پایه و برش‌پذیر زیست‌سازگار، در جراحی‌های مغز و اعصاب، قلب، دندان‌پزشکی و ارتوپدی کاربرد دارد و علاوه بر کاهش هزینه‌ها، ایمنی و دقت جراحی را نیز افزایش می‌دهد.