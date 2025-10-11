سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳گفت: در راستای گرامیداشت هفته تهران و روز جهانی کودک، رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی با محوریت خانواده، فرهنگ و آموزش در شرق پایتخت برگزار و برنامه‌های متنوعی برای گروه‌های مختلف سنی تدارک دیده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی موسوی‌مقدم، با اشاره به آغاز جشنواره هفته «تهران دوست‌داشتنی» گفت: این جشنواره که از ۱۴ آغاز شده تا ۲۴ مهر در پارک‌های پیروزی و خیام برگزار می‌شود که با هدف آشنایی شهروندان با پیشینه فرهنگی پایتخت، معرفی مفاخر و تقویت نشاط اجتماعی طراحی شده است. در این ایام، برنامه‌هایی همچون اجرای زنده گروه‌های موسیقی محلی، دف‌نوازی، تئاتر خیابانی، استندآپ کمدی، سرود تهران و نمایش‌های خیابانی در ساعات ۱۵ تا ۱۸ میزبان شهروندان است.

وی افزود: برنامه‌های ویژه‌ای هم برای کودکان و خانواده‌ها پیش‌بینی شده که شامل نمایش‌های عروسکی، بازی‌های گروهی، ایستگاه‌های تعاملی و بازارچه‌های هنری هستند تا ضمن سرگرمی، به آموزش و تعامل اجتماعی کودکان نیز کمک کنند.

اختتامیه جشنواره «ایران در تهران»

وی گفت:در ادامه برنامه‌های هفته تهران، اختتامیه جشنواره «ایران در تهران» شامگاه چهارشنبه، ۱۶ مهرتوسط اداره گردشگری منطقه ۱۳ در فلکه دوم نیروی هوایی برگزار شد.

وی افزود: این مراسم با حضور، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، مدیران محلی و خانواده‌ها همراه بود و بخش‌های متنوعی برای کودکان و شهروندان اجرا شد.در این جشنواره، استیج کودک‌گردشگر با هدف آشنایی کودکان با جاذبه‌های تهران برگزار و نقشه گردشگری شهر بین شرکت‌کنندگان توزیع شد.

موسوی‌مقدم افزود: همچنین گریم صورت کودکان، نمایش خیمه‌شب‌بازی (برای نخستین بار در منطقه ۱۳)، نمایش کمدی، مسابقات خانوادگی، گروه سرود جنوبی و اجرای آیینی اقوام از جمله برنامه‌های شاخص این جشنواره بود.آیین آتش‌بازی در پایان برنامه، شور و هیجان جشن را دوچندان کرد و با استقبال گسترده شهروندان همراه شد.

جشنواره سه‌روزه «شهر کودکی»

موسوی‌مقدم همچنین گفت:هم‌زمان با این رویدادها، برنامه‌ریزی نهایی برای برگزاری جشنواره سه‌روزه «شهر کودکی» با حضور مربیان و مدیران مهد‌های کودک در فلکه دوم نیروی هوایی انجام شد.

وی افزود:جشنواره شهر کودکی با هدف تقویت مهارت‌های اجتماعی، تربیتی و آموزشی کودکان از ۱۷ تا ۱۹ مهردر فلکه دوم نیروی هوایی برگزار و تمامی برنامه‌ها به‌صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفت.

موسوی‌مقدم در جمع‌بندی این مجموعه برنامه‌ها گفت: منطقه ۱۳ در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی حرکت می‌کند و با تکیه بر ظرفیت‌های محلی و مشارکت مردمی، تلاش داریم تهران را به شهری شاداب‌تر، فرهنگی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر برای همه نسل‌ها تبدیل کنیم.