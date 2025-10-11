امروز: -
آغاز اجرای آتش بس و عقب نشینی صهیونیست‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹- ۱۶:۱۳
واکنش ها به توافق غزه
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
برای ۷۳۱ روزی که کودکان غزه کودکی نکردند
۱۴۰۴-۰۷-۱۶
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
خبرهای مرتبط

تحقق اهداف مردم مقاوم غزه در توافق آتش بس

رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت مردم غزه مجبور به پذیرفتن آتش بس شد

نقض آتش‌بس در غزه از سوی رژیم صهیونی

برچسب ها: آتش بس ، غزه ، رژیم صهیونیستی
