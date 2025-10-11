

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا روشن‌امید، امید مقدس‌زاده و ارشیا والی‌زاده سه داور کشورمان که در این رقابت‌ها وظیفه قضاوت دیدار‌های مختلف را بر عهده خواهند داشت.

حضور داوران ایرانی در سطح رقابت‌های جهانی، نشان‌دهنده رشد جایگاه فنی و اعتباری بدمینتون ایران در عرصه بین‌المللی و اعتماد فدراسیون جهانی به جامعه داوری کشور است.