فدراسیون جهانی بدمینتون (BWF) از سه داور کشورمان برای قضاوت در مسابقات قهرمانی جهانی جوانان که از ۱۴ تا ۲۷ مهرماه در شهر گواهاتی هند برگزار میشود، دعوت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا روشنامید، امید مقدسزاده و ارشیا والیزاده سه داور کشورمان که در این رقابتها وظیفه قضاوت دیدارهای مختلف را بر عهده خواهند داشت.
حضور داوران ایرانی در سطح رقابتهای جهانی، نشاندهنده رشد جایگاه فنی و اعتباری بدمینتون ایران در عرصه بینالمللی و اعتماد فدراسیون جهانی به جامعه داوری کشور است.