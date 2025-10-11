همزمان با رویداد ملی ایران جان فارس ایران

بررسی مزیت ها، ظرفیت ها و چالش های پیش روی توسعه فارس

همزمان با رویداد ملی ایران جان فارس ایران، گفتگوهای ویژه شبکه خبر با تمرکز بر ظرفیت ها و مسائل استان فارس از شیراز به روی آتن رسانه ملی می رود. در نخستین میزگرد؛ مزیت ها، ظرفیت ها و چالش های پیش روی توسعه فارس بررسی شد.