همزمان با رویداد ملی ایران جان فارس ایران، گفتگوهای ویژه شبکه خبر با تمرکز بر ظرفیت ها و مسائل استان فارس از شیراز به روی آتن رسانه ملی می رود. در نخستین میزگرد؛ مزیت ها، ظرفیت ها و چالش های پیش روی توسعه فارس بررسی شد.
دکتر محمد هادی ایمانیه نایب رییس مجمع خیرین سلامت فارس- نقش خیران در توسعه زیرساختهای درمانی فارس
ظرفیت های پزشکی فارس و مزیت های گردشگری سلامت استان از نگاه دکتر محمد هادی ایمانیه نایب رییس مجمع خیرین سلامت فارس
دکتر سید بصیر هاشمیرئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز : 30 درصد مراجعان به مراکز درمانی خارج از استان فارس است