شبکه ورزش از ساعت ۲۲:۱۵ امشب ۱۹ مهر فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، بین دو تیم گرجستان و اسپانیا را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «لذت فوتبال» از ساعت ۲۲:۱۵ امشب ۱۹ مهر در چارچوب هفته سوم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا، فوتبال بین دو تیم اسپانیا و گرجستان را با گزارشگری سعید زلفی و به صورت مستقیم پخش می‌کند.

اسپانیا در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۴ گل خورده و ۳۰ گل به ثمر رسانده است.

گرجستان در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۰ گل خورده و ۱۸ گل به ثمر رسانده است.