رئیس پلیس راه استان قزوین، از وقوع دو حادثه رانندگی در شب گذشته خبر داد که در آنها دو نفر جان باختند و سه نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سرهنگ تقی خانی گفت: در حادثه اول (جاده قدیم قزوین-تهران) ، در کیلومتر ۱۳ این محور، یک دستگاه پیکان به دلیل سرعت بالا واژگون شد. در این سانحه، راننده ۲۱ ساله در محل فوت کرد و سرنشین ۲۳ ساله مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

وی ادامه داد: حادثه دوم (محور باراجین) ، یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۵ به دلیل عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت در پیچ، واژگون گردید. متأسفانه سرنشین خانم ۲۱ ساله که کمربند ایمنی نبسته بود، در دم جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

سرهنگ تقی‌خانی با استناد به تحلیل‌های صورت‌گرفته، تأکید کرد : حدود ۴۷ درصد تصادفات استان تک‌وسیله‌ای بوده و خودروی دیگری در بروز آن‌ها دخیل نبوده است. این آمار اهمیت رعایت قوانین توسط رانندگان به عنوان مسئول قانونی و شرعی حفظ جان سرنشینان را دوچندان می‌کند.

کارشناسان پلیس راه، علت اصلی هر دو تصادف مرگبار را تخطی رانندگان از سرعت مطمئنه اعلام کردند.

سرهنگ تقی‌خانی افزود: در هر دوی این حوادث، عدم استفاده سرنشینان از کمربند ایمنی باعث تشدید صدمات وارده شده است.