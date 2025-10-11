پخش زنده
پرونده حضور ملی پوشان جوان تیم پاراوزنه برداری کشورمان با کسب ۹ نشان رنگارنگ شامل ۸ نشان طلا و یک نقره و کسب عنوان چهارم از رقابتهای قهرمانی جهان قاهره به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی جهان پاراوزنهبرداری در رده جوانان طی ۲ روز با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک به میزبانی قاهره برگزار شد که تیم ملی جوانان ایران در دو گروه دختران و پسران توانست با تاریخ سازی در این مسابقات، ۹ مدال شامل ۸ طلا و یک نقره را از آن خود کند که اسامی مدال آوران جوان به شرح زیر است:
-عطیه سادات حسینی در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا
-مانی سعیدی در وزن ۸۸ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا
-حسن محمد حسینپور در وزن ۸۰ کیلوگرم یک مدال طلا و یک مدال نقره
-رضا عنایت الهی در وزن ۹۷ کیلوگرم ٢ مدال طلا
-امیرعلی اسحاق نیا در وزن مثبت ١٠٧ کیلوگرم ٢ مدال طلا
همچنین امیرعلی رشیدی مهر در دسته ۴۹ کیلوگرم جایگاه چهارم و محمد کریم نیا در دسته ۶۵ کیلوگرم جایگاه پنجم جهان را از آن خود کردند.
نمایندگان جوان کشورمان با کسب این مدالها در جایگاه چهارم ایستادند و تیمهای ازبکستان، مصر و ارمنستان نیز به ترتیب در رده سنی جوانان در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
رقابتهای رده سنی بزرگسالان از امروز آغاز میشود و نمایندگان کشورمان از فردا به مصاف حریفان خود میروند.