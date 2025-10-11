پخش زنده
استانداری مازندران با هدف تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی نیمهکاره، آمادگی خود را برای صدور مجوزهای ویژه سرمایهگذاری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران از آمادگی کامل مجموعه مدیریتی استان برای صدور مجوزهای ویژه سرمایهگذاری خبر داد و گفت: این مجوزها به شرکتهایی تعلق خواهد گرفت که ضمن برخورداری از توان فنی و مالی مناسب، بخشی از طرحهای عمرانی نیمهتمام استان را تکمیل کنند.
مهدی یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند توسعه زیرساختهای عمرانی استان، افزود: اگر شرکتهایی با توان اجرایی قابل قبول، درخواست صدور مجوز خاص برای سرمایهگذاری ارائه دهند و متعهد به تکمیل بخشی از طرحهای نیمهکاره شوند، میتوانند از مزایای مجوزهای ویژه بهرهمند گردند.
او با بیان اینکه شرکتهای توانمند میتوانند با مشارکت در این طرح، از امتیازات خاص بهرهمند شوند، ادامه داد: این اقدام در راستای سیاستهای دولت مبنی بر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تسریع در بهرهبرداری از طرحهای عمرانی، بهویژه در حوزههای زیربنایی، گردشگری، حملونقل و خدمات شهری است
استانداری مازندران از تمامی شرکتهای توانمند دعوت کرده است تا با ارائه طرحهای پیشنهادی، در مسیر توسعه و آبادانی استان مشارکت فعال داشته باشند.