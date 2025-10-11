پخش زنده
به مناسبت هفته ملی کودک با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و آموزش مفاهیم زیست محیطی به کودکان، جشنواره بادبادکها و ساخت مجسمههای شنی با موضوع فک خزری در طرح سالم سازی دریا در بندر کیاشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره پارک ملی بوجاق گفت: با همکاری هیئت ورزشهای همگانی شهرستان آستانه اشرفیه و اداره پارک ملی بوجاق، این جشنواره با مشارکت کودکان و خانوادهها و با محوریت آموزش، سرگرمی و تقویت تعامل اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به گونههای درمعرض خطر دریای خزر و ترغیب جامعه به حفظ زیست بومهای دریایی برگزار شد.
یعقوب رخش بهار افزود: فک خزری یکی از گونههای ارزشمند و در معرض انقراض است که طی سالهای اخیر مورد توجه نهادهای محیط زیستی قرار گرفته و برگزاری چنین برنامههایی میتواند گامی موثر در راستای فرهنگ سازی و آموزش عمومی باشد.
وی گفت: از برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره از جمله طراحی بادبادک، نقاشی و ساخت مجسمههای شنی تقدیر شد.