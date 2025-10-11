به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صالح‌آباد، گفت: چرای بی‌ رویه دام به‌ ویژه دام سبک (بز) و برداشت‌های غیراصولی، بقای پسته‌زارهای منطقه حفاظت‌شده باغکشمیر و دیگر عرصه‌های طبیعی را با تهدیدی جدی مواجه کرده است، به‌طوری که در ارزیابی‌های اخیر هیچ نهال جوان یک تا پنج‌ساله‌ای در این مناطق یافت نشده است.

جلیل احمدی پوشش گیاهی غالب شهرستان را درمنه و گندمیان یک‌ساله عنوان کرد و افزود: در نقاط مرتفع نیز گیاهان بالشتکی نظیر اسپرس، کلاه میرحسن، گون، چوبک و چند پوشش گیاهی دیگر مشاهده می‌شود که باید با عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم برای نجات این مواهب خدادادی حداکثر تلاش خود را انجام دهیم.

وی با اشاره به وجود یک رویشگاه ارزشمند دیگر، اظهار داشت: در سطح ۲۳ هزار هکتار از مراتع شهرستان، گونه پسته کوهی را داریم که شاخص‌ترین مورد آن، منطقه حفاظت‌شده باغکشمیر با مساحتی نزدیک به ۲۸۰۰ هکتار است که این منطقه از مناطق بسیار شاخص و منحصر به فرد شهرستان محسوب می‌شود.

او مهم‌ترین تهدیدات پیش‌روی این عرصه‌ها را برشمرد و اظهار کرد : چرای بی‌رویه دامها خارج از فصل و خارج از ظرفیت مراتع ، بهره‌برداری غیر اصولی و خارج از طرح توسط بومیان در خارج از فصل و به صورت کال‌چینی که سبب فشار بیش از حد و نبود زادآوری پسته می شود ، تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی که منجر به کاهش توان خاک، افزایش فرسایش و رسوب، افزایش رواناب‌ها و ایجاد ریزگرد می‌شود و همچنین آتش‌سوزی مراتع که به دلیل بی‌مبالاتی گردشگران و محلی‌ها صورت می‌پذیرد از دیگر تهدیدات جدی اراضی منطقه است.

وی در پایان به مشارکت مردمی، تعامل بین‌دستگاهی از جمله فرمانداری، دستگاه قضا، انتظامی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، شهرداری، بخشداری‌ها و دهیاران اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تنها در صورت هم‌افزایی فعالیت تمامی این دستگاه‌ها با اداره منابع طبیعی می‌توان امیدوار بود که این سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده حفظ شوند.