به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران گفت: نمایشگاه دستاوردهای کودکان مازندرانی با حضور ۱۸ دستگاه در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران بهره برداری شد و روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه به پایان می رسد.

حامد فاضلی کبریا افزود: شناخت علم نجوم، رباتیک، غرفه‌های بهداشتی، هلال احمر، محیط زیست و نیروی انتظامی از جمله بخش‌های آموزشی این نمایشگاه است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران ادامه داد: فروش کتاب و انواع صنایع دستی اصیل مازندرانی از دیگر غرفه های نمایشگاه دستاوردهای کودکان مازندرانی است.

غرفه های این نمایشگاه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر دایر است و ساعت ۱۵ عصر نیز پخش فیلم کودک از سینما کانون انجام می شود.



سیده حکیمه موسوی گزارش می دهد