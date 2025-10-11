پخش زنده
نمایشگاه دستاوردهای کودکان مازندرانی با حضور ۱۸ دستگاه مختلف در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران گفت: نمایشگاه دستاوردهای کودکان مازندرانی با حضور ۱۸ دستگاه در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران بهره برداری شد و روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه به پایان می رسد.
حامد فاضلی کبریا افزود: شناخت علم نجوم، رباتیک، غرفههای بهداشتی، هلال احمر، محیط زیست و نیروی انتظامی از جمله بخشهای آموزشی این نمایشگاه است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران ادامه داد: فروش کتاب و انواع صنایع دستی اصیل مازندرانی از دیگر غرفه های نمایشگاه دستاوردهای کودکان مازندرانی است.
غرفه های این نمایشگاه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر دایر است و ساعت ۱۵ عصر نیز پخش فیلم کودک از سینما کانون انجام می شود.
سیده حکیمه موسوی گزارش می دهد