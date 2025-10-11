پخش زنده
نایب رئیس زنان کمیته ملی پارالمپیک؛ در نشست معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور با بانوان مدالآور پارالمپیکی گفت: شما همراه با مردان و همپای آنها در افتخارآفرینی برای این مرز و بوم سهیم هستید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مریم کاظمیپور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نشست بانوان مدالآور پارالمپیکی با معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور که صبح امروز شنبه برگزار شد، گفت: بانوان ایران در بخش مختلف فدراسیونها و سازمانهای ورزشی کشور فعالیت دارند به طوری که در ۵۲ فدراسیون ورزشی، دو جایگاه و کرسی در هیئت رئیسه و خبره ورزشی داریم همچنین در هیئتهای ورزشی خبره و نایب رئیس بانوان داریم و جایگاه ها، جایگاه جنسیتی است.
کاظمی پور گفت: بیش از ۴۰ درصد هیئت رئیسه و هیئت اجرایی پارالمپیک را جامعه زنان تشکیل میدهد که البته امروز جای زهرا نعمتی به دلیل حضور در اردوی پاراتیراندازی با کمان که هدایت این تیم را برعهده دارد و در خارج از شهر بسر میبرد، خالی است.
نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در پایان تاکید کرد: روز ملی و هفته پارالمپیک از ایران به جهان صادر شد که امیدوارم این پروژه بینالمللی شود و به ثبت جهانی برسد. امروز در دومین روز این هفته که «ایران کشور برتر جهان در توسعه ورزش بانوان پارالمپیک، پارالمپینها اسطورههای برتر ورزش» نام دارد، موفقیتهای بانوان پارالمپیکی را جشن میگیریم و امیدواریم همانطور که بانوان ایرانی در پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ کیفیترین حضور را از نظر تعداد و مدال داشتند، در بازیهای پیشرو و پارالمپیک لسانجلس ۲۰۲۸ نیز مشارکت درخشانتری داشته باشند.