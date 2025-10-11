پخش زنده
مشکلات مساکن مهرمحلی مهاباد در میزخدمت مسئولان شورای اسلامی شهر مهاباد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ساکنان مساکن مهر سیدآباد امروز در حضور اعضای شورای اسلامی شهر مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند. اعضای شورای اسلامی شهر هم برای خدمترسانی به این منطقه قول مساعد دادند.
رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد گفت: در مهاباد ۴ هزار واحد مسکن مهر در سه سایت ایجاد شده است. آرش شهابی افزود: در سایت مسکن مهر محلی سیدآباد حدود ۲ هزار واحد مسکونی ساخته شده است.
وی تصریح کرد: محوطه این مساکن تا یک ماه آینده آسفالت میشود.