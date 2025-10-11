پخش زنده
دورهمی دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی سینا به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این دورهمی، دانشجویان خارجی از شعرهای حافظ شیرازی خواندند و با آثار این شاعر بزرگ پارسی بیشتر آشنا شدند.
مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه بوعلی سینا گفت: دانشجویان در دورهای ۶ ماهه با ۴۸۰ ساعت آموزش، زبان فارسی را فرا میگیرند.
اکبر مومنزاده افزود: هماکنون بیش از یک هزار دانشجو از ۱۱ ملیت مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.