مدیر عامل آبفای استان گفت: این طرح با خط انتقال ۱۷ کیلومتر خط انتقال و پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد، چهار روستای بخش مرکزی دره شهر را پوشش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدی اظهار کرد: با بهره برداری از طرح آب رسانی به روستاهای عباس آباد، فاضل آباد، وحدت آباد و قلعه تسمه هزار و ۳۵۵ خانوار از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار میشوند.
وی افزود: این طرح با مشارکت قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی در حال انجام است.
به گفته ناظر طرح؛ عملیات آب رسانی به این ۴ روستا تا پایان آذرماه سالجاری به اتمام میرسد.