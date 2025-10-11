به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدی اظهار کرد: با بهره برداری از طرح آب رسانی به روستا‌های عباس آباد، فاضل آباد، وحدت آباد و قلعه تسمه هزار و ۳۵۵ خانوار از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار می‌شوند.

وی افزود: این طرح با مشارکت قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی در حال انجام است.

به گفته ناظر طرح؛ عملیات آب رسانی به این ۴ روستا تا پایان آذرماه سال‌جاری به اتمام می‌رسد.