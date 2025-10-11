به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش گلپایگان در این مراسم که نمادین در دبستان دخترانه امین گلپایگان برگزار شد با بیان اینکه به مناسبت روز جهانی تخم مرغ ۲۰ هزار تخم مرغ آب پز بین دانش آموزان گلپایگانی توزیع شد گفت: این ۲۰ هزار تخم مرغ را تولید کنندگان تخم مرغ در شهرستان گلپایگان به صورت رایگان در اختیار اداره آموزش و پرورش گلپایگان قرار دادند.

محمدباقر عبیری افزود: این مراسم چهارمین سال متوالی است که در شهرستان گلپایگان برگزار می‌شود.

علی پیروی رئیس اتحادیه تولید کنندگان تخم مرغ شهرستان گلپایگان هم

گفت: هدف ازتوزیع تخم مرغ در مدارس شهرستان گلپایگان ترویج مصرف تخم مرغ به عنوان غذای سالم در بین دانش آموزان و خانواده‌های انهاست.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم در این مراسم با بیان اینکه استان اصفهان با ۲۰۶ واحدمرغ تخم گذارسالانه ۲۰۹ هزار تن تخم مرغ تولید می‌کند؛ گفت: استان اصفهان رتبه اول تولید تخم مرغ را در کشور دارد و ۱۶ درصد از تخم مرغ کشور را تامین می‌کند.

حسین تحسیری افزود: مصرف سرانه تخم مرغ در کشور ۲۴۰ عدد و در دیگر کشور‌ها ۳۵۰ عدد است و با برنامه ریزی و ترویج مصرف تخم مرغ به دنبال افزایش سرانه مصرف این ماده غذایی در کشور هستیم.

وی؛ به میزان تولید تخم مرغ در شهرستان گلپایگان هم اشاره کرد و گفت: شهرستان گلپایگان ۱۳ واحد مرغ تخمگذار دارد وسالانه بیش از ۳۲۵ تن تخم مرغ در این شهرستان تولید می‌شود.