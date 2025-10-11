پخش زنده
امروز: -
بر اساس نتایج «طرح ملی بررسی فراوانی و علل سقط در جمهوری اسلامی ایران»، میزان سقط عمدی در کشور طی پنج سال اخیر ۱۲ درصد کاهش یافته است. این پژوهش، گستردهترین مطالعه ملی در زمینه وضعیت سقط جنین در ایران محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: دکتر محمد اسماعیل اکبری، مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مجری «طرح ملی بررسی سقط در جمهوری اسلامی ایران» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما اعلام کرد: بر اساس نتایج این پژوهش، نسبت سقط عمدی به کل بارداریها در کشور از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
وی افزود: در این مطالعه مشخص شد که ۳.۱ درصد از زنان در سن باروری کشور در سال گذشته تجربه سقط جنین داشتهاند که معادل ۷۲۸ هزار و ۸۷۱ مورد سقط جنین در سراسر کشور است.
به گفته دکتر اکبری از مجموع موارد سقط، ۳۴.۹ درصد سقطها عمدی (حدود ۲۵۴ هزار مورد) و ۵۳.۵ درصد از نوع خودبهخودی (حدود ۳۸۹ هزار و ۷۳۵ مورد) بوده است و بیشترین موارد سقط، با ۵۰.۶ درصد، در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال و کمترین، با ۲.۴ درصد، در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال گزارش شده است.
این پژوهش ملی در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در ۳۱ استان کشور اجرا شده و نتایج آن در سال ۱۴۰۴ منتشر گردیده است.
در شاخص سقط عمدی، ۳.۴ درصد از زنان مجرد و ۹۴.۶ درصد متأهل بودهاند و مابقی را زنان بیوه، مطلقه یا دارای عقد موقت تشکیل دادهاند. همچنین در زمینه تصمیمگیری برای انجام سقط، ۵ درصد پدر، ۲۵ درصد مادر، ۳۳ درصد هر دو والدین و ۳۷ درصد فشار اطرافیان مؤثر بودهاند.
در بخش دیگری از این پژوهش آمده است که کمتر از ۱۰ درصد پاسخدهندگان مشکلات مالی را علت اصلی سقط عنوان کردهاند و حدود ۷۰ درصد نیز مشکلات اقتصادی را دلیل موجهی برای این اقدام ندانستهاند.
دکتر اکبری تأکید کرد: پژوهش حاضر برای نخستینبار در تمامی ۳۱ استان کشور اجرا شده و اطلاعات آن بر اساس جامعه زنان در سن باروری هر استان و با روش علمی بسط شبکهای جمعآوری شده است.