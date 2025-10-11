به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: دکتر محمد اسماعیل اکبری، مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مجری «طرح ملی بررسی سقط در جمهوری اسلامی ایران» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما اعلام کرد: بر اساس نتایج این پژوهش، نسبت سقط عمدی به کل بارداری‌ها در کشور از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

وی افزود: در این مطالعه مشخص شد که ۳.۱ درصد از زنان در سن باروری کشور در سال گذشته تجربه سقط جنین داشته‌اند که معادل ۷۲۸ هزار و ۸۷۱ مورد سقط جنین در سراسر کشور است.

به گفته دکتر اکبری از مجموع موارد سقط، ۳۴.۹ درصد سقط‌ها عمدی (حدود ۲۵۴ هزار مورد) و ۵۳.۵ درصد از نوع خودبه‌خودی (حدود ۳۸۹ هزار و ۷۳۵ مورد) بوده است و بیشترین موارد سقط، با ۵۰.۶ درصد، در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال و کمترین، با ۲.۴ درصد، در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال گزارش شده است.

این پژوهش ملی در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در ۳۱ استان کشور اجرا شده و نتایج آن در سال ۱۴۰۴ منتشر گردیده است.

در شاخص سقط عمدی، ۳.۴ درصد از زنان مجرد و ۹۴.۶ درصد متأهل بوده‌اند و مابقی را زنان بیوه، مطلقه یا دارای عقد موقت تشکیل داده‌اند. همچنین در زمینه تصمیم‌گیری برای انجام سقط، ۵ درصد پدر، ۲۵ درصد مادر، ۳۳ درصد هر دو والدین و ۳۷ درصد فشار اطرافیان مؤثر بوده‌اند.

در بخش دیگری از این پژوهش آمده است که کمتر از ۱۰ درصد پاسخ‌دهندگان مشکلات مالی را علت اصلی سقط عنوان کرده‌اند و حدود ۷۰ درصد نیز مشکلات اقتصادی را دلیل موجهی برای این اقدام ندانسته‌اند.

دکتر اکبری تأکید کرد: پژوهش حاضر برای نخستین‌بار در تمامی ۳۱ استان کشور اجرا شده و اطلاعات آن بر اساس جامعه زنان در سن باروری هر استان و با روش علمی بسط شبکه‌ای جمع‌آوری شده است.