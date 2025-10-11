به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علی صالحی دادستان تهران امروز بعد از بازدید از چند واحد تولیدی در مجتمع صنعتی عباس‌آباد، در جمع فعالان حوزه تولید گفت: ناترازی انرژی، نبود مدیریت در حوزه آب، سر و سامان دادن وضعیت نیروی کار و اتباع و انباشت پسماند را سرفصل‌های اصلی مشکلات این شهرک صنعتی برشمرد.

دادستان تهران برای حل برخی مشکلات مثل ایجاد مکانی برای تخلیه پسماند شهرک مهلتی چند روزه تعیین کرد.