دادستان تهران امروز بعد از بازدید از برخی واحدهای تولیدی در مجتمع صنعتی عباسآباد، در جلسه بررسی مشکلات این مجتمع حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علی صالحی دادستان تهران امروز بعد از بازدید از چند واحد تولیدی در مجتمع صنعتی عباسآباد، در جمع فعالان حوزه تولید گفت: ناترازی انرژی، نبود مدیریت در حوزه آب، سر و سامان دادن وضعیت نیروی کار و اتباع و انباشت پسماند را سرفصلهای اصلی مشکلات این شهرک صنعتی برشمرد.
دادستان تهران برای حل برخی مشکلات مثل ایجاد مکانی برای تخلیه پسماند شهرک مهلتی چند روزه تعیین کرد.