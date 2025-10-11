پخش زنده
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران اولین پیروزیاش در رقابتهای قهرمانی آسیا را بدست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه روز نخست از بیست و هشتمین دوره رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا در هند، بعد از ظهر امروز تیم مردان ایران مقابل مالدیو قرار گرفت و این حریف را به راحتی و با نتیحه ۳ بر صفر مغلوب کرد.
نتایج این رقابت به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز آخرین رده بندی جهانی بازیکنان است)
امیرحسین هدایی (۲۲۴) ۳ - موسی احمد (۷۶۹) صفر / نتایج: ۱۱ بر ۶ - ۱۱ بر ۵ - ۱۱ بر ۹
بنیامین فرجی (۱۳۷) ۳ - محمد شافان (۵۳۸) یک/ نتایج: ۷ بر ۱۱ - ۱۱ بر ۹ - ۱۱ بر ۶ - ۱۱ بر ۸
نوشاد عالمیان (۸۲) ۳ - احمد اخیار (۸۷۱) صفر / نتایج: ۱۱ بر ۹ - ۱۱ بر ۱ - ۱۱ بر ۴
تیم کشورمان فردا (یکشنبه) در دومین دیدار خود در مرحله ۲ به مصاف تیم مغولستان میرود.