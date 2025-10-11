به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امین امینیان در جلسه شورای اداری مراغه افزود: از کل اعتبارات استانی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان توسط اداره‌های کل به این شهرستان تخصیص نیافته است.

وی گفت: حدود ۵۰ درصد مدارس مراغه یعنی از ۴۲۶ مدرسه ۲۱۸ واحد آموزشی به علت عمر بالای چهل سال نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارند.

امین امینیان افزود: در زمان حاضر مدارس مراغه وضعیت مطلوبی ندارند و نوسازی مدارس نیازمند مشارکت خیّران و تامین اعتبار از سوی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس است.

امام جمعه مراغه هم در این جلسه بر لزوم تلاش مسئولان برای خدمت به مردم و حل مشکلات شهر‌ها تاکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: بالاترین عبادت خدمت به مردم است و موجب رضایت خداوند خواهد شد.

وی افزود: در زمان حاضر کار در عرصه فرهنگی بیشتر از هر زمانی ضرورت دارد.

قلعه‌ای مدیرکل پدافند غیر عامل آذربایجان شرقی هم در این جلسه از اجرای طرح شهید آبشناسان برای دوگانه سوز کردن نانوایی‌ها در استان خبر داد.