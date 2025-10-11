دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه قضایی و فراجا، گفت: هرگونه کم‌کاری در رسیدگی به پرونده‌ها باید به سرعت شناسایی و اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان مرکز مازندران در نشست با فرماندهان انتظامی استان بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه قضایی و فراجا تأکید و هشدار داد: هرگونه کم‌کاری در رسیدگی به پرونده‌ها باید به سرعت شناسایی و اصلاح شود.

علی‌اکبر عالیشاه در این نشست که به مناسبت هفته فراجا در دادسرای ساری برگزار شد، با اشاره به چالش‌های اجرای احکام قضایی اظهار داشت: عدم اجرای احکام قضایی، آسیب زیادی به اعتبار دستگاه قضایی وارد می‌کند. مردم نباید شاهد این باشند که مفسدان اقتصادی یا مجرمان محکوم به مجازات، به طور کامل مجازات نشوند.

وی با تأکید بر اجرای فوری احکام قضایی به ویژه در مورد مفسدان اقتصادی افزود: باید در اجرای احکام قضایی به ویژه در برخورد با مفسدان اقتصادی اهتمام داشته و این احکام بدون هیچ گونه تأخیری اجرا شود.

دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان دستگاه‌های قضایی و انتظامی تأکید و خاطرنشان کرد: این جلسات به منظور هماهنگی بیشتر و رفع مشکلات اجرایی بسیار ضروری است.

عالیشاه در پایان با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی، گفت: دستگاه قضایی استان در کنار فراجا و با همکاری نزدیک، از هیچ گونه اقدامی برای حفظ امنیت عمومی و اجرای قانون کوتاهی نخواهد کرد.