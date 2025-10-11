قرار است رایزنان اقتصادي سفیرمعرفی فرصتهای مهم اقتصادی،فرهنگی و تاریخی استان کرمان در ۱۸کشور باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی استاندار کرمان با اشاره به اينكه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در استان کرمان مهمترين هدف از این همایش است و افزود؛ اين همايش مسیرتوسعه استان رافراهم خواهد کرد.

طبيب زاده رئيس اتاق بازرگاني استان هم استفاده از ديپلماسي اقتصادی براي معرفي کرمان در قالب رويدادهاي توسعه ای بازار را یکی از برنامه های مهم اتاق بازرگاني استان عنوان کرد؛

شاهرخ ادریس آبادی معاون دیپلماسی اقتصادي وزارت امور خارجه هم‌گفت:معرفی و تبیین فرصتهای صادراتي،ایجاد ارتباط رسمی و شناخت متقابل،تقویت شبکه سازي و همکاری بین المللی برای استان کرمان ا هدافی است که در همایش دوروزه رایزنان اقتصادي ۱۸کشور در کرمان دنبال ميشود.