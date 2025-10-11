آقای محمدرضا گنجی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر عملکرد مثبت تولیدکنندگان داخلی افزود: خوشبختانه امروز بازار تایر در کشور به تعادل رسیده است و دیگر اختلاف قیمتی میان بازار آزاد و قیمت کارخانه وجود ندارد؛ مصرف‌کنندگان می‌توانند همان تایری را که از کارخانه تهیه می‌کنند، در نمایندگی‌ها نیز با همان قیمت خریداری کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید داخلی ادامه داد: در کشور ۱۱ کارخانه فعال تایرسازی وجود دارد که مجموع ظرفیت تولید آنها ۳۵۰ هزار تن است؛ سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تن تایر تولید شد که توانست حدود ۷۰ درصد نیاز بازار داخلی را تأمین کند؛ برای ۳۰ درصد باقیمانده نیاز بازار، واردات هدفمند از خارج کشور ضروری است.

گنجی با بیان اینکه صنعت تایر با چالش‌های جدی انرژی و تخصیص ارز مواجه است، گفت: با وجود تأخیر‌های چند ماهه در دریافت ارز و محدودیت‌های برق و گاز، تولیدکنندگان توانسته‌اند عرضه تایر را حفظ کنند.

وی به پیچیدگی‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: برای هر حلقه تایر تولیدشده باید سایز، نوع، تعداد و سایر اطلاعات در سامانه ثبت شود و خریداران نیز باید ثبت‌نام کنند و مدارک هویتی ارائه دهند تا بتوانند کالا را دریافت کنند؛ این در حالی است که واردکنندگان بدون هیچ محدودیتی کالای خود را وارد بازار می‌کنند. این تفاوت رفتار، صنعت داخلی را با فشار مضاعف مواجه کرده است.

گنجی با اشاره به دستاورد‌های صنعت تایر گفت: با همه این محدودیت‌ها، امروز بازار تایر ایران به تعادل رسیده است و مصرف‌کنندگان می‌توانند تایر داخلی را با همان قیمت کارخانه تهیه کنند. تنها تایر‌های خارجی هستند که هنوز در بازار آزاد با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شوند.

وی از مسئولان درخواست کرد: با اصلاح فرآیند تخصیص ارز و حذف الزام ثبت‌نام در سامانه‌های پیچیده، زمینه برای تسهیل تولید و توزیع تایر داخلی فراهم شود تا سهم تولید ملی در بازار افزایش یابد. صنعت تایر ایران با توانمندی و تلاش شبانه‌روزی خود قادر است نیاز کشور را تأمین کند و نقش مؤثر خود را در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد ملی ادامه دهد.