پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه مهاباد گفت: مهاباد بهعنوان قطب درمانی جنوب آذربایجانغربی شناخته میشود و سرمایهگذاری در بخش درمان، از جمله تأسیس بیمارستانهای خصوصی، میتواند زمینهساز اشتغال و درآمدزایی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد با اشاره به اهمیت گردشگری در توسعه مهاباد اظهار کرد: گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعهای این شهرستان، نقش اساسی در ایجاد ثبات امنیت و افزایش درآمد برای شهروندان ایفا میکند.
او گفت: گردشگری باید در آمایش سرزمینی و همایشهای فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان بهعنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد و بهجای شعار، به یک سیاست پایدار در مدیریت شهری تبدیل شود.
فرماندار ویژه مهاباد با اشاره به موقعیت امن مهاباد در منطقه، تصریح کرد: رونق گردشگری نهتنها به تقویت امنیت اجتماعی کمک میکند، بلکه میتواند بهطور چشمگیری سرانه درآمد مردم شهرستان را افزایش دهد.
امیرعشایری همچنین از برنامهریزی برای برگزاری همایش اقوام ایرانی در این شهرستان خبر داد و افزود: معرفی ظرفیتهای فرهنگی، طبیعی و گردشگری مهاباد از طریق چنین رویدادهایی، به شناساندن این شهرستان در سطح ملی و توسعه اقتصادی آن یاری خواهد رساند.
او همچنین به ظرفیتهای حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: مهاباد بهعنوان قطب درمانی جنوب آذربایجانغربی شناخته میشود و سرمایهگذاری در بخش درمان، از جمله تأسیس بیمارستانهای خصوصی، میتواند زمینهساز اشتغال و درآمدزایی باشد.
فرماندار ویژه مهاباد با تأکید بر اهمیت فرهنگ و هنر در توسعه شهری خاطرنشان کرد: مهاباد دارای پیشینهای غنی در حوزه فرهنگی و هنری است و برگزاری همایشها و جشنوارههای مرتبط میتواند به تقویت این جایگاه کمک کند، در این راستا، توجه به جاذبههای گردشگری بومی و ترویج فرهنگ محلی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.