دبیر چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها اعلام کرد: با اتمام مهلت ارسال آثار در بخشهای تخصصی این رویداد، چهار هزار اثر به دبیرخانه چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام محمود سواری بیان کرد: مهلت ارسال آثار در بخشهای تخصصی چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکبها»، ۱۵ مهرماه به پایان رسید، اما ارسال آثار در بخش ویژه مردمی، از امروز، ۱۶ مهرماه تا ۱۰ آبانماه سال جاری ادامه دارد.
وی گفت: در بخشهای تخصصی حدود چهار هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده است. دبیران بخشهای مختلف، اسامی هیئتهای داوران را به دبیرخانه مرکزی اعلام کردهاند و بهزودی جلسات داوری آثار آغاز خواهد شد.
دبیر چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکبها» با بیان اینکه استقبال عمومی در این دوره بسیار خوب بود، تصریح کرد: با وجود اینکه فراخوان امسال دیرتر اعلام شد، اما شاهد شکسته شدن رکورد تعداد آثار ارسالی در تمامی ادوار گذشته این سوگواره بودیم.
سواری این استقبال گسترده را نشاندهنده عمق علاقه و ارتباط دلباختگان اهل بیت (ع) با فرهنگ عاشورایی دانست و حمایت و پیگیری تمامی دستاندرکاران را در برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد فرهنگی و مذهبی مؤثر خواند.