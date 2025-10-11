پخش زنده
امروز: -
پخش رویدادها و گزارشهای خبری صدا و سیمای مرکز فارس از امروز در شبکههای خبری رسانه ملی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این رخداد رسانهای که با هدف معرفی توانمندیهای استانهای کشور و تلاش برای حل مشکلات مردم و با رویکرد عدالت گستری در ۳ استان کشور برگزار شده در ایستگاه چهارم به فارس رسیده است.
گزارش معرفی استان فارس ساعت ۱۴ امروز از شبکه یک رسانه ملی روی آنت رفت و آقای رئوف مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در گفتگوی تلفنی با گوینده شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح برنامههای رویداد ملیِ رسانهای ایران جان، فارس ایران پرداخت.
رویداد ملی ایران جان فارس ایران از امروز با استفاده از تمام ظرفیتهای رسانه ملی در فارس آغاز شد است و از امروز تا بیست و پنجم مهر ماه رویدادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در قالب برنامههای مختلف از صدا و سیمای مرکز فارس دذر شبکههای سراسری پخش میشود.