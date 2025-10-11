به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای تربیت بدنی و ورزشی استان یزد با اشاره به نقش ورزش در سلامت روح و روان جامعه گفت: در این راستا مجموعه استان با تمام توان نسبت به توسعه ورزش و رفع دغدغه‌های ورزشکاران تلاش خواهد کرد.

استاندار با اشاره به لزوم حمایت صنایع از هیئت‌های ورزشی با برنامه‌ریزی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: حمایت از ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و ورزش بانوان نیز باید با جدیت بیش از پیش دنبال شود.



وی با قدردانی از باشگاه‌های ورزشی استان و تلاش در راستای تحقق رسالت‌های اجتماعی افزود: تاثیر ورزش در سلامت روح و جسم افراد و کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی کاملاً مشهود است.



بابایی به تشریح موفقیت‌های ورزشی استان در سال‌های اخیر پرداخت و تصریح کرد: حضور در لیگ برتر فوتبال کشور، دو تیم در سطح اول والیبال و فوتبال ساحلی و نیز رده‌های پایه از جمله این موفقیت‌ها هستند که نیازمند حمایت جدی است.



استاندار یزد با تاکید بر ضرورت توجه به باشگاه‌های ورزشی استان گفت: تامین منابع نیز یکی دیگر از ضروریات است که در این راستا جذب منابع باید در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار گیرد.



وی با قدردانی از مدال آوران و افتخارآفرینان ورزشی استان عنوان کرد: مدیرکل ورزش و جوانان استان نسبت به ارزیابی هیئت‌های ورزشی بر اساس شاخص‌ها و عملکرد‌های آنها برای تجلیل در شورای ورزش استان اقدام کند.



رئیس شورای تربیت بدنی و ورزشی استان یزد ادامه داد: بازدید از تیم‌های ورزشی و نیز حمایت از ورزشکاران رد‌های پایه استان از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی هیئت‌های ورزشی هستند.