جشن روز ملی روستا و عشایر در روستای لکآشیان نیشابور
جشن روز ملی روستا و عشایر در روستای بخش مرکزی شهرستان نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، علی تابش بخشدار مرکزی نیشابور با بیان اینکه مراسم گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر که به صورت متمرکز در روستای لکآشیان برگزار شد، گفت: این برنامه شامل برپایی بازارچه محلی، ارائه غذاهای سنتی و همچنین برنامههای فرهنگی و هنری متنوع بود.
تابش افزود: در کنار همایش شوراهای اسلامی و دهیاران، بازیهای بومی و محلی نیز در روستای لک لکآشیان برگزار شد.
وی افزود: بخش مرکزی شهرستان نیشابور با بیش از ۲۰۰ آبادی دارای سکنه و ۱۷۴ دهیاری، یکی از بزرگترین بخشهای استان و کشور است.
بخشدار مرکزی نیشابور با اشاره به اینکه اصالت یکی از شاخصههای مهم زندگی روستایی است که در تولید، فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و عقاید نمایان میشود، گفت: ما با برگزاری این برنامهها تلاش میکنیم تا این ارزشها را حفظ و احیا کنیم و از هر منظر به اصالت زندگی روستایی بپردازیم.
تابش در پایان تاکید کرد: امیدواریم با این اقدامات بتوانیم به حفظ و پاسداشت فرهنگ روستایی کمک کنیم و نسلهای آینده نیز با این میراث گرانبها آشنا شوند.