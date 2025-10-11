به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، علی تابش بخشدار مرکزی نیشابور با بیان اینکه مراسم گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر که به صورت متمرکز در روستای لک‌آشیان برگزار شد، گفت: این برنامه شامل برپایی بازارچه محلی، ارائه غذا‌های سنتی و همچنین برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع بود.

تابش افزود: در کنار همایش شورا‌های اسلامی و دهیاران، بازی‌های بومی و محلی نیز در روستای لک لک‌آشیان برگزار شد.

وی افزود: بخش مرکزی شهرستان نیشابور با بیش از ۲۰۰ آبادی دارای سکنه و ۱۷۴ دهیاری، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های استان و کشور است.

بخشدار مرکزی نیشابور با اشاره به اینکه اصالت یکی از شاخصه‌های مهم زندگی روستایی است که در تولید، فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و عقاید نمایان می‌شود، گفت: ما با برگزاری این برنامه‌ها تلاش می‌کنیم تا این ارزش‌ها را حفظ و احیا کنیم و از هر منظر به اصالت زندگی روستایی بپردازیم.

تابش در پایان تاکید کرد: امیدواریم با این اقدامات بتوانیم به حفظ و پاسداشت فرهنگ روستایی کمک کنیم و نسل‌های آینده نیز با این میراث گران‌بها آشنا شوند.