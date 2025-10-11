پخش زنده
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) گفت: شرایط امروز منطقه ویژه و حساس است؛ دشمن چشم طمع به مرزهای ما دوخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار رستمعلی رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحبالامر عجل الله تعالی فرجه الشریف استان قزوین، در جمع رزمندگان مستقر در شمالغرب کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اشاره به فداکاریهای مردم بومی و رزمندگان اعزامی از سراسر کشور، بر استمرار مسیر شهدا و اهمیت حفاظت از مرزها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شمالغرب و غرب کشور بیش از بیستوشش هزار شهید تقدیم انقلاب شده است، افزود: از این تعداد حدود پنج هزار شهید، متعلق به پیشمرگان کُرد و مردم بومی منطقهاند و بقیه از استانهای مختلف مانند تهران، اصفهان، قم و دیگر استان ها، که برای دفاع از دین و میهن به این منطقه آمده و جانفشانی کردند.
سردار رفیعی آتانی با یادآوری خاطراتی از شهید سرلشگر محمد بروجردی «مسیح کردستان» عنوان کرد: چهلوشش سال پیش در شرایطی که هنوز سازمان و تشکیلات منسجمی وجود نداشت، ایشان تنها به عنوان مقلد امام(ره) با ارادهای قوی وارد منطقه شد و کار بزرگی با خدا و برای خدا انجام داد.
وی اضافه کرد: روزی که امام بزرگوار قرار بود به ایران بازگردند، تصمیمگیریهایی درباره حفاظت از مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا و مدرسه علوی در شورای انقلاب صورت گرفت و گروههایی برای حفاظت مأمور شدند. در آن شرایط، خطر جدی وجود داشت که اگر حفاظت به دست مجاهدین خلق که بعدها منافقین شدند، واگذار میشد، سرنوشت انقلاب آسیب میدید؛ اما اقدام بهموقع و اخلاص افرادی مانند محمد بروجردی، انقلاب را از خطر بزرگ نجات داد.
فرمانده سپاه صاحبالامر عجل الله تعالی فرجه الشریف استان قزوین، با نقل سخنان مرحوم علامه شهید مرتضی مطهری بهعنوان شاهد تاریخی گفت: مجاهدین آن روز شرطی داشتند که کار را تنها به نام خود ثبت کنند، اما کسانی مانند بروجردی حاضر نشدند نام و عنوان طلب کنند و این اخلاص نقطهعطفی در تاریخ مبارزه بود.
وی ادامه داد: اگر آن روز حفاظت امام به دست منافقین میافتاد، امروز نه امام داشتیم و نه انقلاب؛ اما با معامله حقیقتی که بروجردی با خدا کرد، مسیر حفظ شد و آن عهد هنوز پابرجاست.
سردار رفیعی آتانی، خطاب به رزمندگان حاضر در این مراسم گفت: ما همان عهد محمد بروجردی را داریم؛ ما نامنوشته برای خود نمیخواهیم، ما برای خدا و برای امام کار میکنیم. امروز همان وظیفه حفاظت از فرودگاه، بهشت زهرا و مدرسه علوی بر عهده ماست و این مأموریت سنگین را همچنان انجام میدهیم.
وی با اشاره به شناخت کامل از منطقه و سختیهای خدمت در مرزها گفت: من خودم روزگاری فرمانده گردان تکاور بودم و از نزدیک شرایط را تجربه کردم؛ آن شبهای نگهبانی، همان شلیکها و همان بیداریهاست که امروز نیز از شما میخواهم تکرار شود تا از نظام مقدس جمهوری اسلامی صیانت کنیم.
سردار رفیعیآتانی اضافه کرد: شرایط امروز منطقه ویژه و حساس است؛ دشمن چشم طمع به مرزهای ما دوخته است، اما هدفش این بار تفاوت دارد: اگر در گذشته تلاش میکردند بخشی از کردستان را جدا کنند، اکنون در تلاشند که بهواسطه اتصال این مناطق به پایتخت، امنیت کشور را دچار خدشه نمایند.
فرمانده سپاه صاحبالامر عجل الله تعالی فرجه الشریف استان قزوین، با تأکید بر خطری که دشمن دنبال میکند گفت: امروز دشمن میکوشد با ایجاد ناآرامی و ضربه زدن به مراکز خدماتی مانند آب و برق و بازار، مردم را به خیابانها بکشاند تا از این مسیر به اهداف خود برسد؛ بنابراین حساسیت عملیات شما بیش از گذشته است.
سردار رفیعیآتانی با یادآوری تجربههای اخیر اظهار داشت: همانگونه که آنها در گذشته طرحهایی برای جداسازی داشتند ناکام ماندند، امروز نیز با هوشیاری نیروها و همراهی مردم نقشه دشمن را ناکام خواهیم گذاشت.
وی گزارش کوتاهی از وضعیت امنیتی استان قزوین ارائه داد و گفت: از لحظه آغاز حملات رژیم صهیونیستی، قرارگاههای ما در قزوین فعال شده و تاکنون صد و نود و سه هزار نفر-روز بسیجی در میدان حضور یافتهاند. صد و پنجاهوسه نقطه ثابت و سیار ایستوبازرسی راهاندازی و پنجاهوسه هسته اطلاعاتی فعال شدهاند.