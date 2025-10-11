پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی اسکو خبر داد: یک باب ساختوساز غیرمجاز به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع در اراضی کشاورزی این شهرستان، با همکاری ماموران انتظامی قلع و قمع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل فرشبافیان افزود: این حکم قضائی که مربوط به یک مورد ساختوساز غیرمجاز در پلاک ثبتی خسرق از توابع بخش مرکزی بود، با نظارت کارشناسان امور اراضی و همراهی مأموران انتظامی به منظور صیانت از اراضی کشاورزی به اجرا درآمد.
وی با تأکید بر اینکه صیانت از اراضی کشاورزی از اولویتهای اصلی این اداره است تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز در این اراضی، بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه تخلف محسوب شده و با قاطعیت کامل برخورد میشود.
فرشبافیان با اشاره به اهمیت حفاظت از بستر تولید افزود: اراضی کشاورزی سرمایههای ملی و پایه اصلی امنیت غذایی کشور هستند؛ نابودی این اراضی، نه تنها تولید را با اختلال مواجه میکند، بلکه به ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی نیز آسیب جدی وارد میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو از همه کشاورزان و بهرهبرداران خواست پیش از انجام هرگونه اقدام عمرانی یا احداث سازه در زمینهای کشاورزی به اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی اقدام کنند تا از پیگرد قانونی و تحمل خسارات مالی جلوگیری شود.