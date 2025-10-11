پخش زنده
محلات زیربنای توسعه پایدار اجتماعی هستند/هدف اول طرح «اقدام مدیریت محلهمحور» بازگرداندن سرمایه اجتماعی به سطح محلات است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان، پراکنده و جزیرهای عمل کردن، عدم هماهنگی و هم راستا بودن فعالیتها در حوزه مسائل اجتماعی را از عوامل موثر بر عدم مدیریت مناسب در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی عنوان کرد.
، محمدعلی طالبی ظهر امروز شنبه 19 مهر ماه در شورای اجتماعی استان، توسعه محلهمحور را یکی از برنامههای جدی دولت در حوزه اجتماعی و مورد حمایت نهادهای مختلف نظام عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به نقش و ظرفیت محلات، مدیریت مسائل در شرایط امروز را بهتر خواهیم داشت، ضمن اینکه هدف اول طرح اقدام مدیریت محلهمحور بازگرداندن سرمایه اجتماعی به سطح محلات است.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه که تقویت حکمرانی محلی با نقشآفرینی محلات در استان اتفاق میافتد و افزود: پراکنده و جزیرهای کار کردن، عدم هماهنگی و هم راستا بودن فعالیتها در حوزه مسائل اجتماعی از عوامل موثر بر عدم مدیریت مناسب در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
طالبی تصریح کرد: تاکید بر هماهنگی میان دستاندرکاران در حوزه محلهمحوری برای این است که تمام توان در قالب یک طرح و همافزایی برای اقدام موثری در حوزه محلات انجام و این هماهنگی بین بخشی را در قالب ساختارها انجام دهیم.
استاندار کرمان، اولویتگذاری برای مداخله در مناطق بحرانی را براساس محلات و شهرستانها مورد تاکید قرار داد و گفت: نقشآفرینی همه تشکلهای مردمی در برنامه مقابله با پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اقدام محله محور را نیاز داریم.
وی، محلات را زیربنای توسعه پایدار اجتماعی دانست و بیان کرد: ریشه بسیاری از آسیبها به نوع رفتارها، واکنشها و یا کارکردهایی برمیگردد که در سیستم اداری و اجرایی داشتیم و اتفاق نیفتاده است.
طالبی با تاکید بر اینکه همزمان با کارهایی که در عرصه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی دنبال میکنیم، بعد انتظامی اقدامات و فعالیتها را هم نباید فراموش کرد افزود: باید از ابزار قانون و اقتدار نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با مجرمانی که قرار نیست به غیر از برخورد انتظامی به طریق دیگری دست از جرائم بردارند؛ استفاده کنیم.
براساس این گزارش، مجید زنداقطایی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان نیز در این جلسه از طرح اقدام مدیریت محلهمحور گفت و بیان داشت: هشت جلسه از شورای راهبری استان در این خصوص شکل گرفته و با همکاری فرمانداران ۷۵ شورای پیشرفت محله، عمدتا در مساجد و با حضور نخبگان فرهنگی و اجتماعی و بدنه محلات تشکیل شده است.
وی بیان کرد: توسعه مشارکتهای مردمی، استفاده از توان نخبگانی محلات و راه حلهای متناسب با بوم محله توسط شورا در راستای اجرای اهداف در این طرح دنبال میشود