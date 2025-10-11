همزمان با زادروز استاد شفیعی کدکنی
برپایی نمایشگاه خوشنویسی در کدکن تربت حیدریه
همزمان با هفته خوشنویسی و زادروز استاد شفیعی کدکنی نمایشگاه خوشنویسی در کدکن تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، نمایشگاه خوشنویسی انفرادی آثار محمد اسماعیل سرگلی، در محل کتابخانه عمومی آقا شیخ هادی کدکنی گشایش یافت.این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۳ مهر، هر روز در ساعات ۹ تا ۱۱ و ۱۵ تا ۱۷ برای بازدید عموم هنردوستان برپااست.
نمایشگاه آثار محمد اسماعیل سرگلی شامل مجموعهای از قطعات نفیس با خطوط متنوع نستعلیق و شکسته نستعلیق است بسیاری از آنها مزین به ایات قران و ابیات و مضامین عمیق ادبی و عرفانی و اشعار شفیعی کدکنی است.