\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u062c\u0648\u06cc \u0622\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0627\u00a0 \u00a0\u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u06cc \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\n\u0631\u0648\u062d \u0627\u0644\u0647 \u062f\u0627\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u062a \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0635\u0627\u0641 \u0648 \u06af\u0627\u0647\u06cc \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\n\n