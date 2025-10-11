به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در دو بخش «رشته‌های با آزمون» و «پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.

پذیرفته‌شدگان لازم است از ۲۱ مهرماه برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم جهت ثبت‌نام به سایت رسمی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

کارنامه علمی داوطلبان شامل رتبه متقاضی در هر یک از کدرشته‌محل‌ها، رتبه آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه مربوطه و اولویت رشته‌محل قبولی حداکثر تا ۲۸ مهرماه در درگاه سازمان سنجش منتشر خواهد شد.