به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد میکانیکی برای تقلب در ارائه خدمات خودرویی به میزان ۱۱۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۱۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد مکانیکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.