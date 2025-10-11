به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق یک دستگاه موتور سیکلت سنگین به ارزش ۲ میلیارد و ۳ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط موتور سیکلت کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه موتور سیکلت قاچاق را در حین گشت زنی در یکی از خیابان‌ها کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.