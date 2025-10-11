به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، لهونی با حضور در سازمان بازرسی استان به‌مناسبت سالروز تأسیس این سازمان و دیداربا بازرس کل استان، نقش بازرسی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع تخلفات را مهم دانست.

وی با اشاره به جایگاه این سازمان در اجرای درست قوانین بر ضرورت تمرکز بیشتر بر پیشگیری به جای برخورد تاکید کرد.

بازرس‌کل استان کردستان نیز در این دیدار با اشاره به برنامه‌ها و راهبرد‌های سازمان بازرسی گفت:رویکرد سازمان بازرسی، حل مشکلات و تسهیل کار دستگاه‌های اجرایی و اصلاح رویه‌ها و فرایند‌ها است.

هواسی اصلاح ساختار‌ها و مقابله وشناسائی گلوگاه‌های فساد را از دیگر اهداف سازمان بازرسی دانست.